منتخبنا الوطني لكرة القدم ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره اليمني في بطولة غرب آسيا

الإثنين, 5 آب 2019 الساعة 10:31 | رياضة, كرة القدم

منتخبنا الوطني لكرة القدم ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره اليمني في بطولة غرب آسيا

جهينة نيوز

أنهى منتخب سورية لكرة القدم تحضيراته لمباراته الثانية المرتقبة التي ستقام اليوم عند الساعة السابعة والنصف أمام نظيره اليمني لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيف منافساتها مدينة كربلاء العراقية.

وتركزت التحضيرات على ناحيتين نفسية وفنية نظرا لأهمية تحقيق الفوز في لقاء اليمن لتعويض إخفاق المباراة الأولى التي خسرها أمام لبنان 1-2 ومصالحة الجمهور ولتأكيد استمرارية المنافسة في البطولة بتركيز عال بعيدا عن أي ضغوط.

وأجرى المنتخب حصة تدريبية مسائية عند الساعة التاسعة وفق جدول التدريبات المخصص للمنتخبات من قبل اللجنة المنظمة بمشاركة جميع اللاعبين وتركز على الكيفية التي سيلعب بها منتخبنا والتشكيلة التي ستبدأ المباراة والتغييرات التي ستشهدها خلافا لتشكيلة المباراة الأولى.

يشار إلى أن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية انطلقت أمس في مدينة آربيل وشهدت فوز البحرين على الأردن بهدف وحيد والكويت على السعودية بهدفين مقابل هدف واحد


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