لحرق الدهون بسرعة أضيفي هذه المكونات إلى القهوة التي تتناوليها!

جهينة نيوز

يشكل موضوع حرق الدهون وخسارة الوزن بسرعة هاجساً لدى الكثير من النساء، التي تعاني من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من أجسامهن.

وذكر موقع “ويب طب” أن عدد من النساء تلجأن إلى بعض الأدوية المنحفة، إلا أن أخريات تخاف ذلك بسبب ما يحكى عن التأثيرات السلبية لتلك الأدوية، لافتاً إلى أنه من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين بانتظام إضافةً إلى تطبيق بعض الوصفات الطبيعية.

ومن هذه الوصفات الطبيعية مثلاً إضافة بعض المكونات إلى القهوة ولكي تستفيدي من هذه الوصفة تحتاجين إلى: ملعقتي طعام من العسل، ملعقة وسط من القرفة وملعقة طعام من زيت جوز الهند.

وأوضح الموقع أن عليك إضافة هذه المكونات الـ3 إلى كوب قهوتك يومياً واشربيه، مبينين أن هذه الوصفة تحرق الكثير من الدهون في 3 أيام فقط وتحفز عملية الأيض.

والسبب هو أن العسل يتسم بمؤشر غليسيمي منخفض فيما تساهم القرفة في خفض مستوى السكّر في الدم وتسرّع عملية الأيض، في حين يحسن زيت جوز الهند عمل أعضاء الجسم ويساعده على التخلص من دهونه الضارة.

وكان خبراء التغذية قد أكدوا أن عدداً من المواد الطبيعية تساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية الضرورية للتخلص من الدهون الزائدة، وتساعد على منع تراكم الدهون في الجسم للمحافظة على وزن طبيعي، وأبرز هذه المواد: -مشتقات الألبان، -اللوز، -الشاي الأخضر، -الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة والسردين وغيرها، -الفلفل الحار.