اتفاق عسكري جديد بين إيران وروسيا

جهينة نيوز

أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية وقعت اتفاقية عسكرية مع وزارة الدفاع الروسية لزيادة التعاون العسكري بين البلدين.

وقال خانزادي خلال مؤتمره الصحفي أثناء افتتاح الجولة الرابعة من مسابقات الغوص العسكرية الروسية 2019 في جزيرة كيش الإيرانية: "وقعت القوات المسلحة الإيرانية مؤخرا اتفاقية عسكرية مع وزارة الدفاع الروسية لزيادة التعاون العسكري بين البلدين".

وأضاف خانزادي: "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن عقد مناورات للقوات البحرية لروسيا وايران في منطقة المحيط الهندي، ونأمل أن نجري هذه المناورات حتى حلول نهاية العام الجاري".

وأشار خانزادي إلى أن جلسات التنسيق والتخطيط ستبدأ قريبا لإجراء هذه المناورات، ومن المتوقع أن نجري هذه المناورات الإيرانية الروسية المشتركة في المحيط الهندي قريبا.

وأفاد قائلا: "عندما نتكلم عن مناورات في بحر قزوين فإننا نتحدث عن جزء مهم من المحيط الهندي وهو الجزء الشمالي من هذا المحيط وقد يتصل هذا الجزء بمضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر العرب".

ويشارك في مسابقة الغوص كل من سوريا وإيران وروسيا وفنزويلا ودول أفريقيا الجنوبية والصين، وهناك دول مراقبة لهذه المسابقات مثل إندونيسيا وباكستان وأذربيجان

وقد تم إرسال قاذفات صواريخ تابعة للبحرية العسكرية الإيرانية إلى روسيا، الأسبوع الماضي، للمشاركة في هذه المسابقات في روسيا الاتحادية.