30 دولة ثبتت مشاركتها في معرض دمشق الدولي لتاريخه.. المدينة منارة بشكل كامل ومرآب إضافي ل10 آلاف سيارة

جهينة نيوز

كشف مدير المؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية غسان الفاكياني في حديث خاص لصحيفة الثورة أن عدد الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 وصل إلى 30 دولة لتاريخه منها 25 دولة بمشاركة رسمية عبر سفاراتها وخمس دول ممثلة بشركات دولية.

وأضاف الفاكياني إن المساحة الإجمالية وصلت إلى 95 ألف متر مربع للأجنحة المبنية والمكشوفة وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات.

وأشار إلى أن المعرض يضم 50 جناحاً، ويعد جناح الجمهورية العربية السورية أكبر الأجنحة حيث تبلغ مساحته الإجمالية 7000م٢ ومساحة العرض 4500م٢ مكون من أربعة كتل على طابقين .

ويشارك فيه القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والخدمية والجديد قطاع التكنوجيا والمعلومات إضافة لأجنحة 14 وزارة في حين تنفرد بعض الوزارات بأجنحة خاصة مثل /الإعلام / السياحة/التجارة الداخلية وحماية المستهلك /التنمية الإدارية/ وزارة الاقتصاد /التجارة الخارجية من خلال جهاتها التابعة لها/.

وبيّن الفاكياني أن المؤسسة عملت هذا العام على إنارة كامل المدينة كما تمّ تخصيص مرآب إضافي يتسع لعشرة آلاف سيارة وزيادة عدد بوابات الدخول مع تخصيص بوابة للدبلوماسيين والإعلاميين.

والجدير ذكره هذا العام أنه سيتم الإضاءة بشكل يومي على حرفة من الحرف التقليدية المشهورة في سورية .