أبراج الاثنين 5 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص

مولود 5/ 8: شخص موهوب جدا، يتمتع بكفاءات، يمتلك رغبة فطرية، يتبع اسلوب جريء بكل ما يفعل، بحاجة للتكري بشهادات ، سعيد وراضي برفقة الاصدقاء، يضع كرامته فوق كل اعتبار، ينجرح كبرياؤه اذا لم يظهر الناس الاحترام له ، منجزات مادية جيدة احتمال مردود مادي على صعيد تصارع لذلك تجد حلا، على صعيد عاطفي لقاءات او اتحادات مرضية، تطور شخصي قد يسفر عنه انتقال وتغيير بالتصميم العام، حظ وتغيير اقامة

الحمل: تركيزك على الشراكة سواء شراكة عاطفة او شراكة عمل، انتبه من خلاف وشيك وجرح بالكرامة وخاصة ان القمر مجتمع بشراكتك، لذلك لا تعمل عنف لحل مشاكلك على صعيد شركاء، الأفضل أن تتفاهم مع الشركاء، اليوم الصبر والهدوء هي أفضل ما تقوم به، تعطي نفسك قيمة تواصلية وتصلح كل ما هو غير منسجم مع شركائك

الثور: مشغول بالك بفكرة بمسائل لها علاقة بك، تركيز على العمل، حاول أن تعود إلى أمور كنت قد أجلتها، تشعر بعدم الرضا لذلك انتبه لان نهارك لا يحتمل اي زوايا قاتمة بحياتك، حاول طلب مساعدة، تطرح اسئلة وهذا الشيء يسبب لك الراحة النفسية اذا كنت منتبها لامورك وغذائك وصحتك ونهارك محمي من الاصدقا

الجوزاء: انت شخص لطيف ومتفهم، نهارك يحمل لك انواع النشاطات والحياة الاجتماعية للوصول لهدفك، مصالحة وتقرب من الأحبة، جيد لتلاقي صدى وتكون تحت الاضواء وتعرف خبر يتعلق بمشاريعك، لكن اليوم يجب ان تعرف كيف تصرف اموالك في اطارها الصحيح، لا تجد وقتا للعناية بالأطفال، مطلوب منك ان تكون مغامر وتهتم بالاولا، اليوم مصالحة وتقرب وخبر معنوي او مادي

السرطان: تركيزك على الامور البيتية واهتمامات بالمنزل، احتمال تجد صعوبة بتوجيه أفكارك وعواطفك نحو المنزل والسبب يعود لاهتناماتك الكثيرة الانجاهات، حاول ان تحب الاشياء البسيطة ويعكس منزلك هذا الشيء حتى ترى الجمال الطبيعي، انتبه من الغضب والخوف، نهار متفهم وهادئ وتعمل تغيير في المنزل او تحسين بالداخل، حافظ على صبرك واتزانك

الاسد: يوم للحركة وتعرف أخبار جيدة تتعلق بمشاريعك، تبحث بسفرة قصيرة او تقوم بخيارات أساسية، او ترى الناس حولك متوترين او سريعي الغضب وخاصة ان القمر موجود بالميزان، لذا تستطيع ان تعرف اين حدودك، تفكر بعقلك وليس بقلبك، مطلوب منك ان تعرف اين تذهب، لقاءات مقابلات اخوة جيران

العذراء: تحتاج لحرية أكبر لأنك بحاجة للدعم المادي، تعبر عن الحب بشفافية وتأخذ وتعطي، تساعد او تطلب مساعدة او اذا كان لديك عقد عمل دقق فيه جيدا، جذاب للجنس الآخر وعاطفي وحساس أكثر للأمور المالية، هدايا ومكاسب وامور ضائعة تجدها

الميزان: القمر ببرجك، بعد معاناة وتجد ان اصدقاءك يصنعون معك معروف، تنال مساعدات وتتخطى الأخطار، ممتع نهارك وتتوقع فرص تتجاوز مع مخيلتك وحدسك لارسم طريق جديد

العقرب: مطلوب منك ان تكون اكثر صبرا وتنتظر وصول القمر لبرجك، نهارك بطيء، انتبه من مواجهة او كلام مسيء، حذاري من خيبات الأمل والأوهام، تتورط بقصة ان لم تحسب الحساب، انتبه من النميمة والمعاتبة

القوس: مستحيل ان تكون وحيد وهذا الأمر نادر الحدوث، أصدقاء نشيطون ليخلقوا معك بحركة، اليوم معشرك سهل ولديك الكثير من الأصدقاء. صحبتك جيدة ويحبك الناس، القمر بالميزان لذا أفضل ما لديك ان تغفر الخطأ وتلتقي الاصدقاء وترى المعارف القديمة او الجديد

الجدي: يوم سريع وعصبي وقد تنزعج من أتفه الاشياء، تجنب الانفعالات، تركيزك على العمل لا تخف من تأثير المسؤولين عنك، شرط ألا تغوص لترضي فضولك، تقوم بعملك على أكمل وجه وخاصة انت تحت الانظار بغض النزر عن الانتقادات، حافظ على مكانتك

الدلو: نهارك نشيط وإحساسك مرهف مما يدفعك لتقديم مساعدات تعيد بعض التفاصيل بحياتك اليومية بصورة عامة، انت متفهم وتكون على استعداد لتقوم بسفر او اتصالات بعيدة، مسألة تهمك، ابتسم للشدائد وقابلها بصدر رحب، القمر ببرج الميزان يضاعف من نشاطاتك وتكون أحكامك كما تريد، لكن فجأة ترى النور تتضح معالم الطريق، حركة وتواصل سفر استقبال وتوديع

الحوت: تركيزك على الامور المالية المشتركة، يجب ان تكون حساباتك دقيقة ومبنية على معطيات واقعية، عليك ان تأخذ قرار حاسم وتستفيد من الظروف المحيطة، مبادرات طبية تجاهك، تزن جيدا بين الامور المالية المشتركة، لا تؤجل شيء، انتبه من الوعود الفارغة، بالعموم معاملات وملفات.