إقالة وزيرة في رومانيا بعد جريمة اغتصاب وقتل

جهينة نيوز:

تمت إقالة وزيرة التعليم الرومانية كاثرين أندرونيسكو، من منصبها، على خلفية تصريحها بشأن فتاة عمرها 15 عاما، تعرضت للخطف ومن ثم الاغتصاب والقتل.

وفي وقت سابق قالت الوزيرة أندرونيسكو، في مجال تعليقها على الحادث:" لقد تم تعليم الفتاة، أنه لا يجوز دخول سيارة فيها غرباء".

وأثار هذا التعليق، موجة عارمة من الاستهجان والسخط في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المستخدمون، ضرورة قيام مؤسسات الدولة بحماية الأطفال، وشددوا على أن كلمات الوزيرة تعبر عن سوء فهم وعدم احترام.

وبعد ذلك، أعلنت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانتشيل، أن كلمات الوزيرة لا تعبر عن موقف الحكومة.

جريمة خطف وقتل الفتاة القاصر، وقعت في نهاية يوليو الماضي. وذكرت الشرطة، أن الفتاة اختفت بعدما ركبت سيارة عابرة لكي تصل إلى بيت عائلتها.

وتبين لاحقا، أن السائق اغتصب الفتاة وقام بعد ذلك بقتلها. وتفيد الأنباء المتوفرة، بأن الفتاة طلبت النجدة بالهاتف 3 مرات من خدمة الإنقاذ، لكن الشرطة وصلت بعد 19 ساعة فقط إلى مكان الجريمة.

وبعد انتشار النبأ، اضطر وزير الداخلية الروماني نيكولاي موغا، للاستقالة من منصبه.

إزفيستيا