شاهد .. صورة مثيرة للجدل .. واشنطن تضع السفيرة السعودية في ظلال إيران ...؟

جهينة نيوز:

تناقل ناشطون صورة تجمع السفيرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان مع مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في مكتبه في واشنطن.

و الطريف في الصورة (أدناه) أن الاجتماع الذي من المؤكد بأنه ناقش سبل التصدي لما يسمى النفوذ الايراني تم بظلال إيرانية حيث أن مساعد وزير الخارجية الامريكي يغطي جدار مكتبه بسجادة إيرانية من صنع أصفهان و التي تعتبر من أغلى السجاد في العالم و سعرها باهض الثمن.

و اثارت الصورة سخرية الناشطين من هذه الاجتماع الذي وصفه بأنه بظلال إيرانية في المحتوى و في الشكل أيضاً , رغم ان الحدث عادي جداً حيث أن السجاد الايراني المصنوع في اصفهان متوفر ايضاً في قصور امراء ال سعود.