القبض على عدد من أفراد عصابة السطو على سيارة البنك العقاري في السويداء

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي بالسويداء القبض على عدد من أفراد عصابة مسلحة أقدمت على السطو على سيارة نقل الأموال العائدة للمصرف العقاري بالسويداء وسلب مبلغ 35 مليون ليرة سورية في الـ 28 من الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بمتابعة دقيقة وحثيثة وبناء على المعلومات المتوافرة حول موضوع السطو على سيارة نقل الأموال العائدة للمصرف العقاري بالسويداء إضافة لنتائج التحقيق اعترف الموقوف “ي.ن.اشتي” بمشاركته بعملية السطو والسلب مع كل من “ي.ح.اشتي” و”أ.و.اشتي” و”خ.ب.الصفدي” و”م.م.ابو سعيد”.

وبينت الوزارة أنه تم القبض على “ي.ح.اشتي” و”أ.و.اشتي” واسترداد مبلغ ثمانية عشر مليونا وتسعمئة وسبعة وأربعين ألف ليرة سورية وتسليمه أصولا للجنة يرأسها مدير المصرف العقاري مشيرة الى إخلاء سبيل الموظفين “مشهور حاطوم وناصيف أبو فخر” اللذين كانا بسيارة نقل الأموال مع السائق الموقوف أثناء عملية السطو لثبوت براءتهما.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عمليات البحث والتحري عن باقي أفراد العصابة مستمرة حتى إلقاء القبض عليهم واسترجاع باقي المبلغ وأنها على أتم الجاهزية لمؤازرة كل المصارف بالسويداء عند نقل الأموال من وإلى تلك المصارف.