شاب ينتحر هرباً من الزواج ...!!!

الأحد, 4 آب 2019 الساعة 22:15 | مجتمع, حوادث

شاب ينتحر هرباً من الزواج ...!!!

جهينة نيوز:

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقا، داخل مسكنه، هربا من إلحاح أسرته الدائم عليه بالزواج.

وأشارت التحريات الأولية بحسب ما ذكر موقع اليوم السابع إلى قيام الشاب إسلام (22 عاما)، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة، ومقيم بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، على الانتحار تخلصا من إلحاح أهله عليه بالزواج، كونه ابنهم الوحيد.

وأكدت التحريات أيضا، أن الشاب كان يعيش بمفرده، وأنه رفض أكثر من مرة فكرة الارتباط بفتاة، فيما أشار مقربون منه، إلى أنه كان يسعى للعمل وتحقيق مستقبل باهر في البداية.

ونقلت جثة الشاب إلى دائرة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا