ثلاث برونزيات لسورية في البطولة العربية بتونس

جهينة نيوز:

حقق منتخب سورية للكاراتيه ثلاث ميداليات برونزية في البطولة العربية لفئات الناشئين والناشئات والشباب والشابات المقامة حاليا في تونس.

واستطاعت اللاعبة المتميزة لوتس قطيني الحصول على برونزيتين في القتال الفردي والكاتا بوزن تحت 48 كغ بينما حقق البرونزية الثالثة وسام أبو محمود في القتال الفردي بوزن تحت 63كغ.

و أكد رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أن هذه المشاركة هي الأولى للكاراتيه بعد غياب ثماني سنوات وعودة سورية للبطولات العربية وطموحنا كان تحقيق الميداليات الذهبية ولكننا استطعنا العودة لمنصات التتويج عبر ثلاث برونزيات رغم قوة المنتخبات المشاركة التي لديها إنجازات عالمية وعربية مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية التي لعبت بجميع الأوزان ووصل عدد لاعبي كل منتخب منها إلى 40 لاعبا علما أننا شاركنا بخمسة لاعبين فقط.

وأشار ميا إلى أن اتحاد اللعبة استثمر هذه المشاركة للتعاون مع بعض الاتحادات العربية المتفوقة في اللعبة للاستفادة من خبراتها إن كان في المعسكرات التدريبية أو البطولات الودية لاستكمال الاستراتيجية التي عملنا بها في الفترة السابقة بتنمية الكوادر البشرية تنظيميا وفنيا وإداريا.

ونوه ميا بالترحيب الكبير الذي لاقته بعثة المنتخب من الدولة المستضيفة تونس إضافة للدول العربية المشاركة لعودة سورية إلى المشاركات في البطولات العربية بمختلف الألعاب ومنها الكاراتيه.

يشار إلى أن المنتخب حقق إحدى عشرة ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في مدينة الشارقة الإماراتية في شهر شباط الماضي.