جهينة نيوز:

ألقى عناصر إدارة مكافحة المخدرات القبض على أحد مروجي المخدرات بريف دمشق وضبطوا بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أن كمية المخدرات المضبوطة بلغت 400ر10 كيلو غرامات حشيش و5100 حبة كبتاغون.

وضبطت الجهات المختصة خلال الشهر الماضي بداخل سيارة في مخبأ سري 266 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و60 ألف حبة كبتاغون مخدرة جنوب دمشق وألقت القبض على شخصين كانا فيها.

و اليوم ضبطت الجهات المختصة حوالي 200 كيلو غرام من مادة الكبتاغون معبأة ضمن أكياس كبيرة وحوالي مليون وخمس مئة ألف حبة وهي حبوب من مادة الكبتاغون المخدرة في محافظة درعا.