أردوغان: سندخل شرق الفرات كما دخلنا عفرين وأخبرنا روسيا وأمريكا بذلك

جهينة نيوز:

قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكنه "التزام الصمت أمام الهجمات على بلدنا".

وقال أردوغان: "سندخل إلى شرق الفرات كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس والباب بشمال سوريا وأخبرنا روسيا والولايات المتحدة بذلك".

وحسب "رويترز" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا ستنفذ عملية شرق نهر الفرات في شمال سوريا، في منطقة تسيطر عليها ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان: "لقد نفد صبر تركيا من الولايات المتحدة، التي توصلت إلى اتفاق مع أنقرة لتنفيذ منطقة آمنة في شمال شرق سوريا. تم إطلاع كل من روسيا والولايات المتحدة على العملية".

و يذكر أن اردوغان يكرر هذا الكلا منذ حوالي سبع سنوات.