اللجنة الأولمبية السورية توافق على استقالة اتحاد كرة القدم

جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة الأولمبية السورية قبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولا سيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية اللواء موفق جمعة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر اتحاد كرة القدم أنه تم قبول استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتكليف الأمين العام في الاتحاد محمد سامر ضيا بتسيير أمور الاتحاد ريثما يتم تشكيل لجنة بعد موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي للتحضير للجمعية العمومية وإجراء انتخابات في الربع الأخير من العام الحالي.

وأشار اللواء جمعة إلى أنه تم التواصل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص استقالة رئيس وإدارة الاتحاد وتكليف الأمين العام للاتحاد بتسيير الأمور مبيناً أن هناك مرحلة جديدة ستلبي طموح الجماهير الرياضية في الاستحقاقات القادمة.