ضط كميات ضخمة من المخدرات في محافظة درعا

جهينة نيوز:

ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من المواد المخدرة في درعا.

وأفاد مصدر في الجهات المختصة أنه “نتيجة للمتابعة الدقيقة والتحريات المستمرة حول المتاجرين والمروجين للمواد المخدرة وبالتعاون مع الأهالي تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في مدينة درعا”.

وبين المصدر أن الكميات المضبوطة “تتضمن حوالي 200 كيلو غرام من مادة الكبتاغون معبأة ضمن أكياس كبيرة وحوالي مليون وخمس مئة ألف حبة وهي حبوب من مادة الكبتاغون المخدرة”.

وتعمل الجهات المختصة في مختلف المحافظات على مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها حيث تم خلال الفترة الماضية إلقاء القبض على عدد منهم ومصادرة ما بحوزتهم من المواد المخدرة وتقديمهم إلى القضاء.