قناة المنار اللبنانية تفاجيء العدو الاسرائيلي بفيديو يرعب المستعمرين و جيش الاحتلال

جهينة نيوز:

بكلمات لسماحة السيد حسن نصر الله يقول فيها " باراك بيقول للجنود يجب ان تكونوا مستعدين لانه لو حصلت حرب قد تطلب منكم القيادة الدخول مجدداً الى لبنان و أقول لمجاهدي المقاومة الاسلامية كونوا مستعدين ليوم اذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل", بهذه الكلمات التي الهب الشارع العربي و زرعت الرعب لدى كيان الاحتلال و لا يزال حتى يومنا يبحث في تداعياتها و يفتش عن الانفاق و يبني المتاريس بدأت قناة المنار اللبنانية ببث مشاهد من داخل مستعمرة المطلة شمال فلسطين المحتلة.

و يظهر في الفيديو الذي بثته قناة المنار مشاهد يبدو أنه سجلت من داخل سيارة تتجول داخل مستعمرة المطلة في شوارعها و بين المستعمرين و أكثر من ذلك من جانب دوريات لجيش الاحتلال الاسرائيلي, و يتم تكرار كلام سماحة السيد حسن نصر الله " أقول لمجاهدي المقاومة الاسلامية كونوا مستعدين ليوم اذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل" خلال جولة السيارة في مستعمرة المطلة مع فلاشات بالفيديو من غير المعلوم اذا كانت رسائل لبث الرعب في قلب العدو, او انها اهداف محتملة في اي حرب قادمة, و من بين المشاهد الوقوف قرب حاحز عسكري لجيش الاحتلال و يظهر حذف الكثير من المشاهد ربما لمنع الاحتلال من تحديد هوية السيارة التي قامت بتصوير المشاهد, حيث ان التصوير يتوقف لحظة الوصول الى حاجز تفتيش للاحتلال.

هذا و لم تكشف قناة المنار كيفية تصوير الفيديو حيث انه من المستبعد ان يكون تم تصويره من قبل مواطنيين فلسطينيين من الذي احتلت اراضيهم عام 1948 بكون المنطقة تعتبر عسكرية و دخلت السيارة التي تصور مناطق تعتبر محضور الدخول اليها و من المرجح أن يكون جاسوس لحزب الله قام بتصوير المشاهد من داخل المنطقة و خصوصاً أنه من الواضح أنه يعرف المنطقة جيداً بكل شوارعها علماً بأن التصوير تم بدقة عالية.

و تأتي هذه المشاهد بعد زعم كيان الاحتلال تدمير انفاق حزب الله التي سيدخل منها الى فلسطين المحتلة في حين يقول ناشطون أن الدخول الى فلسطين لا يحتاج الى انفاق علماً بأن الانفاق التي قد يستعملها حزب الله لن ينجح العدو بكشفها فضلاً عن الخيارات الاخرى للعبور من البحر و الجو و فوق الارض ليأتي هذا الفيديو و كأنه يقول نجن في الداخل.