اصابة 4 أشخاص بينهم طفل بجروح نتيجة تفجير إرهابيين دراجتين ناريتين في الحسكة

جهينة نيوز

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بجروح نتيجة تفجيرين إرهابيين بدراجتين ناريتين في حيي المشيرفة والنشوة الغربية بمدينة الحسكة.

وذكرت سانا أن إرهابيين فجروا ظهر اليوم دراجة نارية مفخخة في حي النشوة الغربية عند الشارع المؤدي إلى سوق بيع المواشي وتجمع سيارات الأهالي القادمين من ريف المدينة ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفل 7 سنوات حالته حرجة مبيناً أنه تم إسعافهم إلى مشفى الحكمة الخاص وتقديم الإسعافات والتداخلات العلاجية لهم.

ولفتت إلى أن انفجار دراجة مفخخة أخرى بجوار سوق الهال في حي المشيرفة أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

وأصيب في الـ 17 من الشهر الفائت مدنيان بجروح نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في حي غويران بمدينة الحسكة.