تطبيق واتساب يحذر مستخدميه من خطر إغلاق حساباتهم في حال إعادة توجيه الرسائل عدة مرات

جهينة نيوز

وجه تطبيق المحادثة الشهير”واتساب” تحذيراً لمستخدميه من مما وصفه بـ”الخـطر الأكبر” الذي يهـدد حساباتهم.

وأوضح موقع “بز فيد نيوز”: أن واتساب طرح تحديثاً جديداً يُحذر مستخدميه في حال تم إعادة توجيه إحدى رسائله مرات عديدة، حتى لا تدخل تلك الرسالة ضمن نظام الحد من انتشار المعلومات الخاطئة”.

وأضاف الموقع: ” قد يؤدي إرسال بعض الرسائل التي تحوي على معلومات خاطئة لمرات عديدة إلى تطبيق عقوبات على حسابه قد تصل إلى إغلاق حسابه تماماً”.

وتابع الموقع: “سيُسهل التحديث الجديد على المستخدمين معرفة متى تم إعادة توجيه رسالتهم التي يتلقونها عدة مرات على واتساب”.

وسيعمل التحديث الجديد بحسب الموقع: “في حال تم إعادة توجيه أي رسالة بين المستخدمين أكثر من 5 مرات، وستظهر تلك الرسالة ممهورة بسهم مخصص يظهر أن تلك الرسالة تم إعادة توجيهيها إلى تلك الحسابات مع نشر التوقيتات التي تمت فيها إعادة التوجيه” .

كما سيعمل التحديث الجديد في حال حاول أحد المستخدمين إعادة توجيه رسالة سبق إعادة توجيهها عدة مرات قبل مستخدمين آخرين، بإظهار علامة على تلك الرسالة بأنه “تم إعادة توجيهها عدة مرات”.

وقال المتحدث باسم “واتساب” في بيان نقله الموقع التقني: “طرحنا هذا التحديث من أجل تحذير المستخدمين من احتمالية أن تشكل تلك الرسالة التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات خطرا على حساباتهم، وأنه عليهم أن يراجعوها بصورة جيدة حتى لا يندرجوا تحت نظام الحد من المعلومات الخاطئة”.

وكانت عمليات قتل جماعية نتجت عن رسائل تحريضية زائفة في الهند، دفعت السلطات هناك لمطالبة “واتساب” بخطوات لمنع تداول الرسائل النصية الزائفة والمحتويات التحريضية.

وذكرت “واتساب” أن الشعب الهندي هو الأول عالمياً في إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها، وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق “واتساب” بأكثر من 200 مليون مستخدم.

وفي شهر تموز 2018، قالت “واتساب” رداً على مناشدة من وزارة التكنولوجيا الهندية إنها تسعى لشراكة مع الحكومة والمجتمع بشكل عام؛ للحدّ من انتشار الأخبار الكاذبة عبر منصتها، وعملت بالفعل على اختبار للحد من إعادة إرسال الرسائل الذي دخلته حيز التنفيذ اليوم.

ومنذ أشهر أصبح تطبيق “واتساب” يضيف كلمة (Forwarded) على الرسائل المعاد تمريرها؛ من أجل تنبيه مستقبل الرسالة إلى أصل المحتوى الذي وصله.

وستطبق القيود الجديدة على إعادة تمرير رسائل “واتساب” بمجرد تحميل التحديث الجديد للتطبيق.

يشار إلى أن تطبيق “واتساب” أطلق في عام 2015، إصدارا مخصصا لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال “رمز”.