عشق الموت فأقنع رفاقه بالانتحار

جهينة نيوز

لطالما سحر الموت الطالب الجامعي براندون غروسهايم، الأمر الذي دفعه إلى اقناع خمسة من أصدقائه بالانتحار، وفقاً لموقع "مترو" البريطاني.

في الواقع، يُعتقد أنّ غروسهايم أعطى تعليمات دقيقة لأصدقائه حول كيفيّة الانتحار، كما يُعتقد أنّه واحد من آخر الأشخاص الذين رآهم على قيد الحياة.

وزُعم أن براندون ارتدى ملابس أحد المنتحرين بعد وفاته وبدأ في مواعدة صديقته، كما عُثر عليه مع كميّة من المال والمخدرات تعود أيضاً إلى أحدهم.

وقال المحامي الذي يمثل أهل الضحيتين توماس ومولينز، إن "الضغط النفساني" الذي مارسه غروسهايم على أصدقائه قد ساهم في وقوع الكارثة.

ويُذكر أنّ اثنين من أهالي الضحيّة قد رفعوا دعوى قضائية على غروسهايم، وهم يسعون للحصول على تعويض مالي.