استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم!

جهينة نيوز

قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد بتاريخ اليوم الأحد الموافق 4/ آب/ 2019 على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان.

وفي هذا السياق يعقد رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد 4 آب 2019 في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم.