أنجيلا بشارة تتراجع عن اتهاماتها لــ" وائل كفوري"

جهينة نيوز

نشرت طليقة الفنان وائل كفوري" أنجيلا بشارة" رسالة محبة لطليقها عبر خاصية الستوري على انستغرام ووصفته بــ" الأب الكبير"

كما تابعت: "الحياة تنقلب بلحظة، بمكالمة هاتفية، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص. كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا عملك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام أي لحظة من هذه اللحظات. لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات المقبلة... لكنّي أعرف أنّها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضى. وأنا مقتنعة أنّ العائلة هي النفس وهي مقدّسة. وائل فنان كبير وأب كبير".

من جهته، أكّد محامي بشارة أشرف الموسوي في تصريحات صحفية أنّ الاتفاق بين الطرفين هو "تسوية رضائية شاملة تعيد الأمور إلى ما كانت عليه"، من دون إضافة أي تفاصيل.

كما علّق الموسوي على منشور بشارة، قائلاً: "من أشرف الموسوي لبراعم الفنان وائل كفوري (ميشيل وميلانا)، ما أقدمت عليه والدتكما أنجيلا ليس انكساراً أو اعتذراً، بل هي تضحية وإيثار لأجل عينيكما ولأجل مستقبلكما ولأجل والدكما. صفحتْ وتسامحت وترفّعت وانسحبت من سجالات وخطابات، مقتنعةً بأنّكما زينة الحياة الدنيا، وهي تجهد لإسعادكما. كل الفخر والاعتزاز لكِ إنجيلا، وكل الاحترام لوائل الأب والفنان والمقدام".

يذكر أن جدلا أثارته قضية طلاق الفنان وائل كفوري وأنجيلا بشارة في الأسابيع الماضية بسبب الأخبار المتداولة حول نفقة ابنتيهما حيث اتهمته أنجيلا بالتقصير والمزاجية في دفع حقوق النفقة لابنتيه