الصحة تعلن جاهزية مشافيها والمراكز المناوبة ومنظومة الإسعاف خلال عطلة عيد الأضحى

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار توفير الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان لها اليوم أكدت الوزارة أن أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي العامة ستعمل على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة في مختلف المحافظات بالتوازي مع جهوزية منظومة الإسعاف على المستوى الوطني.

وتتضمن الإجراءات حسب بيان الوزارة تطبيق نظام مناوبات للكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية وتأمين مخزون كاف من الأدوية والمواد الطبية ولا سيما الإسعافية وتكثيف جولات فرق التقصي الوبائي على محال بيع الأغذية وخاصة المطاعم وبيع المشروبات والتشدد في قمع المخالفات التي يتم ضبطها.

ودعت الوزارة المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية التي تضمن عطلة عيد آمنة كتجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وضرورة توخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم وخاصة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات.

وكان مجلس الوزراء أصدر أمس بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدءاً من صباح يوم الأحد 11-8-2019 ولغاية يوم الخميس 15-8-2019.