تأجيل مهرجان الإسكندرية للأغنية.. والسبب؟

جهينة نيوز

ذكرت مواقع صحفية أن إدارة مهرجان الإسكندرية للأغنية، قرّرت تأجيل الدورة السادسة عشرمنه إلى أجل غير مسمى، بسبب مرض رئيسه ومؤسسه المهندس عوف همام.

المهرجان كان من المُقرر أن يقام في نهاية شهر آب الجاري، وتحديداً من 22 إلى 26 منه، بدار أوبرا الإسكندرية، على أن تحيي حفل افتتاحه الفنانة نوال الزغبي، ويختتمه الفنان محمد منير، ويُكرم فيه أبطال وصناع فيلم الممر، كما أن المهرجان أعلن أن أجور الفنانين كلفتهم ما يقرب من أربعة ملايين جنيه مصري.

وأضافت المواقع أنه من المُقرر أن يتم إبلاغ كل المدعوين والمطربين بالتأجيل، حتى يلغوا المهرجان من حساباتهم.

يُذكر أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، والتي أقيمت في كانون الأول الماضي، كرّمت اسم الموسيقار الراحل طلال مداح، والفنان هاني شاكر، والموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشة، والفنانة السعودية وعد، والموسيقار السعودي ناصر الصالح.