فرنسا وألمانيا ترفضان إرسال سفن حربية إلى الخليج العربي

جهينة نيوز

لا تتفق باريس وبرلين مع اقتراح واشنطن بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" في الخليج العربي ولن ترسلا سفنهما إلى هناك حسب لوموند.

وجاء في تقرير لوموند أن متطلبات الولايات المتحدة لإنشاء "قوة بحرية" من أجل "حرية الحركة" للسفن في الخليج العربي أصبحت أساسًا للاحتكاكات الجديدة، ليس فقط في علاقات أوروبا مع واشنطن، ولكن أيضًا بين ألمانيا والمملكة المتحدة، وهما أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشار المنشور إلى أنه بعد استيلاء البحرية الإيرانية على الناقلة السويدية ستينا-إمبيرو التي تبحر بعلم البريطاني، دعت واشنطن دول أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية إلى إنشاء مهمة لمواجهة "العدوان الإيراني". بعد ذلك، أرسلت بريطانيا مدمرتين إلى هناك.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي أن وجود قوات أجنبية لن يؤدي إلا إلى إضافة صعوبات في العلاقات مع إيران عندما يتم تحديد مصير الاتفاق النووي.

وكتبت الصحيفة: "تدعم باريس الطرق الدبلوماسية، وتنسيق أفضل لتصرفات الدول الغربية وتبادل المعلومات".

كما تلقت بلجيكا وهولندا هذه الفكرة دون حماس، وتعرضت ألمانيا مرة أخرى لانتقادات شديدة من أمريكا. في الوقت نفسه، لا يستبعد وزير الدفاع الجديد لألمانيا مشاركة ألمانيا في المهمة الأوروبية دون الانضمام إلى البعثة الأمريكية، ووصف نائب وزير المالية الألماني أولاف ستولز الصراع العسكري في المنطقة بأنه "الأسوأ"، الأمر الذي من شأنه وضع الملاحة البحرية تحت تهديد.

وصرح السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد جرينيل، ردا على ذلك أن "أمريكا ضحت بنفسها لمساعدة ألمانيا لتصبح جزءًا من الغرب"، وأضاف أنه يوجد في ألمانيا 34000 جندي أمريكي، تنفق واشنطن مليارات الدولارات عليهم.

في 28 تموز ، دخلت مدمرة البحرية البريطانية دنكان (HMS Duncan) مياه الخليج العربي.

وذكر أيضا أن العديد من الدول الأوروبية أيدت فكرة القيام بدوريات في مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة. قدم الاقتراح حول إنشاء دوريات المملكة المتحدة، لكن البنتاغون رفض التعامل معه.

في 19 تموز تم احتجاز ناقلة Stena Impero الحاملة العلم البريطاني في مضيق هرمز بعد أن أطفئت جهاز استقبال نظام التعرف التلقائي ولم تستجب للتحذيرات الصادرة عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي (الحرس الثوري الإيراني، وحدات النخبة في القوات المسلحة الإيرانية). في إيران، قالوا إنهم احتجزوا الناقلة "بسبب انتهاك القواعد الدولية". بعد ذلك، هدد الجانب البريطاني إيران بالقوة العسكرية.