مدرب "الشياطين الحمر" يحسم الجدل حول انتقال بوغبا الى ريال مدريد

جهينة نيوز

أنهى أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي الجدل بشأن إمكانية انتقال بول بوغبا لاعب الوسط إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأدلى مدرب "الشياطين الحمر" بتصريحات مهمة عقب الفوز الودي على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 السبت، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر مباراة كأس الأبطال الدولية الودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن كأس الأبطال الدولية.

وقال المدرب النرويجي :"ليس لدي أي شك، بول بوغبا سوف يبقى في مانشستر يونايتد هذا الصيف".

كما أعلن المدرب الشاب الانتهاء من صفقة التعاقد مع هاري ماغواير نجم دفاع ليستر سيتي الإنجليزي، ليكون ثالث صفقات اليونايتد هذا الصيف بعد كل من دانييل جيمس ووان بيساك.

وتغيب النجم الفرنسي بوغبا عن المباراة الأخيرة لفريقه الإنجليزي أمام ميلان في فترة الاستعداد للموسم الجديد، بسبب معاناته من بعض الآلام في الظهر، على أن يلتحق بفريقه في أولى مباريات مانشستر يونايتد في "البريميرليغ"، وذلك وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.