النيران تلتهم مبنى وزارة النفط الإيرانية وتطول مكتب الوزير!

الأحد, 4 آب 2019 الساعة 10:24 | سياسة, عالمي

النيران تلتهم مبنى وزارة النفط الإيرانية وتطول مكتب الوزير!

جهينة نيوز

اشتعلت النيران في مبنى وزارة النفط الإيرانية صباح اليوم الأحد طالت مكتب وزير النفط بيغن زنغنة فيما أخلت فرق الإطفاء المبنى.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مسؤول في العلاقات العامة بوزارة النفط أن "النيران اشتعلت في مكتب وزير النفط الذي يقع في الطابق الرابع في مبنى وزارة النفط".

وأضافت أن "فرق الإطفاء أخلت المبنى من الموظفين، وأن أسباب اشتعال النيران لم تعرف حتى الان، لكن من المتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران هو ماس كهربائي"، مشيرة إلى أن الوزير لم يكن موجودا في مبنى الوزارة عند اشتعال النيران.


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