أبراج الأحد ٤ آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٤/ ٨: موهوب بمجال الأدب والموسيقا، محلل متفهم لمن حوله، هادئ غالبا وعنده اهتمام عميق، يتفانى في ارضاء الغير، سرعان ما يتعب، احيانا متقلب وسريع التذمر، يعيش شخصيات مختلفة، الفترة القادمة، تقدم اجتماعي وعملي، مركز وترقية وتعامل مع غرباء، فرصة وضربة حظ متوقعة، حل مفاجئ لمشكلة شخصية، تغيير سكن او بداية جديدة او مشروع جديد

الحمل: نهارك يحمل لك ثقل بالمواجهات وتكون تحت الأمر الواقع، الوقت مقيد حتى تنهي بعض أعمالك المتراكمة، بانتقال القمر للميزان، تعيش بعض التوتر وتقدم مشرو او تطلب مساعدة، تطوير بالشان العام حتى يستفيد الاخرون منك

الثور: الخواطر مطمئنة، نهار فيه حظ حتى تعمل لقاءات جيدة وسليمة، لن يتخلى الحظ عنك، تتفاجأ باتصال داعم، لكن بانتقال القمر للميزان، مواعبك وطاقاتك تفرح لتسوية وحظ، الظروف تكون افضل بوجود القمر بالميزان، مما يعطيك تنقل ومكان عمل جديد

الجوزاء: مرتاح ومحظوظ ورأيك صائب خاصة بانتقال القمر لبرج الميزان، يفاجئك الحظ بمكافأتك لجهود سابقة، نهار فيه نجاحات على صعيد اختصاصك، تكسب شعبية، المساعدة الحقيقية تاتي من داخلك، ومن الهالة الني تتمتع فيها فوق العادة، السر في قلبك

السرطان: بجميع الاحوال محظوظ على صعيد عائلي، لا يخلو الوضع من انشغال منزلي أو عائلي، تهتم او تكرس جزء من نفسك لامورك الشخصية، القمر بمربعك لا تلق اللوم على أحد، احتمال تكثر طلبات العائلة في الوقت الذي تكون فيه مشغول وتسبب بعض الارباك، كن هادئ ومتروي

الأسد: مشغول باهتمامات متنوعة واستقبال وتوديع، تحالفات ايجابية، يوم جيد للسفر والرحلات، مشروع مجمد منذ فترة تزيده حرارة وتنطلق، انتهز الفرصة المعروضة أمامك وكن موضوعي، شراكات وعمل وحب وجيران واخوة واخوات

العذراء: نهار جيد، تأثيراته تناسبك خاصة بانتقال القمر لبرج الميزان، قدرة على إنشاء صفقة مالية، نهارك ملفت للنظر، اي شيء يعني لك بالامور المالية، خسارة بسيطة، مكاسب او هدايا او خبر معنوي

الميزان: القمر ببرجك ومن بعد الظهر تظهر تعزيز الروابط مع محيطك، تفرح لوقوف الكثيرين معك، خطوة جريئة لتنطلق وتعمل لم شمل، قدرة على اجبار الد الأعداء على ان يفكروا بطريقتك، وخاصة انها تعطيك اكثر قوة وطاقة، القمر ببرجك انت مسيطر

العقرب: ضغط وحالات مرضيةجسدية، مصدر نفسي، لكن تتغلب عليه بواقعيتك وتحمي نفسك من الاحباط بسبب ان القمر بالميزان، ملل وقلة نشاط، توتر نتيجة تفكيرك الطويل، حاول البحث عن اجواء مريحة حتى تنهي هذا النهار، ضعف بنهارك حاول اخذ نفس عميق

القوس: اندفاعك العاطفي يضعك احيانا في مواقف مرضية وخاصة مع الأصدقاء، اجواؤك مريحة وتتحمس لاثبات ذاتك، لحسن حظك الظروف تدعمك، نهار إيجابي ومثمر، اصدقاء قديمين وجدد تتعرف اليهم، عزائم ودعوات

الجدي: نجاح بمركزك الاجتماعي، نهار فيه تركيز على العمل، مسؤولية كبيرة، لا تتهرب وكن مستعدا للتغييرات المفاجئة، القمر بمربعك تتعرض لمساءلة، بالمقابل تقدم تفسير وتبرير، انتبه لعملك لان الاضواء على عملك، اهتمام بكفاءتك لا تتردد بتقديم الاعذار، مقنع بقدراتك

الدلو: نهارك محلل فيه، فيه إيجابية ومرح وحساسية وانطلاقة، تحسن خطواتك وترتفع معنوياتك، فرص وظف وتسمع اخبار تشجع وتطرح افكر وتسعد خاطر تجعلك تفكر كيف تجدد نهارك، تستقبل زوار وتودع زوار

الحوت: تتابع من الامس بعض القضايا التي فيها شراكة، لكن شراكتك اليوم تختلف اليوم بانتقال القمر للميزان، تحاول التحسين عليها وتناقش فواتير واقساط، تهتم بالتفاصيل والعقود، لا تعرض ميزانيتك للخطر، يجب ان تكون لين وتفكيرك موضوعي حتى تخرج بسرعة وتحطم التمور المالية، امور استشفاىية او زيارة مريض او تعامل مع الطب.