معلومات جديدة مروعة عن إطلاق النار في تكساس الامريكية

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إطلاق نار كثيف سمع عند أحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو بولاية تكساس، فيما تحدثت أنباء عن سقوط عشرات الجرحى و القتلى في صفوف المتسوقين و هو ما ذكرته جهينة نيوز في تقرير سابق.

وهرعت عدة فرق من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى موقع الحادث عند متجر Walmart، فيما ذكرت وسائل إعلام، أن 18 شخصا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت لاحق عن سقوط 22 قتيلا، بينهم 4 أطفال، جراء إطلاق النار داخل Walmart.

و جديد الانباء هو ما نقلته قناة "سي إن إن" عن عمدة إل باسو، دي مارجو، قوله إن أفراد الشرطة ألقوا القبض على 3 أشخاص مسلحين يشتبه بهم في إطلاق النار.

و يذكر أن تقارير سابقة تحدثت عن وجود أكثر من مطلق نار في المدينة.