في ذكرى الابادة.. الايزيديون يبحثون عن سباياهم بالسعودية وتركيا

جهينة نيوز:

كشف رئيس الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم حجي كندور الشيخ، السبت، عن تهجير نحو 450 الف مواطن ايزيدي خلال اجتياح تنظيم “ داعش” الاجرامي سنجار عام 2014، مؤكدا وجود سبايا ايزيديات في السعودية وتركيا.

وقال الشيخ في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اجتياح تنظيم داعش الاجرامي قضاء سنجار شمالي نينوى تسبب بوقوع كارثة لم تسبق في تاريخ العراق حيث تسبب في تهجير 450 الف مواطن ايزيدي استقر نحو 100 الف منهم في اوروبا بشكل نهائي”.

واضاف ان “ داعش اعدم 2000 رجل من الايزيديين في سنجار والمناطق المجاورة فيما قام بسبي اكثر من 4 الف امرأة وطفل ايزيدي”، موضحا انه “تم تحرير نحو 2000 والمتبقي مازال مجهول المصير لغاية الان”.

واوضح الشيخ ان “عمليات التحرير في مناطق الحدود السورية العراقية كشفت حجم الاجرام الذي مارسه تنظيم داعش الاجرامي من قتل واغتصاب وغسل دماغ”، مشيرا إلى ان “الجهات المختصة مازالت تبحث عن الفي مواطنة مختطفة في سوريا (مناطق سيطرة الاحتلال الامريكي) ودول الخليج سيما السعودية وتركيا كون مقاتلي داعش كانوا ينتمون الى تلك الدول”.