عدد من مطلقي النار في الولايات المتحدة الامريكية و النتيجة عشرات القتلى و الجرحى

جهينة نيوز:

قالت الشرطة إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .

وقال دي مارجو، رئيس بلدية إل باسو لمحطة "سي إن إن" الأمريكية، إن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من القتلى. ولم تتوفر تفاصيل تذكر حتى الآن, فيما قالت سكاي نيوز ان اطلاق النار تسبب بسقوط عشرات الجرحى. وقالت شرطة إل باسو إن المنطقة حول مركز سيلو فيستا التجاري لا تزال تشهد تطورات.

وأضافت شرطة المدينة على "تويتر" "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم.

ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة، وفقا لرويترز.

وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سُمع دوي إطلاق نار في وول مارت قرب مركز سيلو فيستا، وإنه جرى إجلاء المتسوقين من المركز التجاري كإجراء وقائي.

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

وإطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة، وفي يوم الأحد الماضي، قتل مسلح 3 أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا، قبل أن ينتحر.

سبوتنك – وكالات