بينهم دولتان يوم الاثنين.. 20 دولة عربية تحتفل بعيد الأضحى يوم الأحد

جهينة نيوز:

تباينت رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد.

تحتفل 20 دولة عربية يوم الأحد المقبل بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وستبدأ الاحتفالات يوم السبت 11 من أغسطس الجاري، إذ شملت السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق "الوقف السني".

وتحتفل دولتان عربيتان بأول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس المقبل، وهما سلطنة عمان ودولة المغرب.

وكالات