إقالة ضباط عراقيين على خلفية هروب سجناء

جهينة نيوز:

أمر وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري ، اليوم السبت، بإعفاء عدد من قيادات الشرطة بالعاصمةعلى خلفية هروب مساجين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن وزير الداخلية أقال "قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة بغداد، ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة ، وذلك على خلفية هروب سجناء من أحد مراكز الشرطة شرقي العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الوزارة في بيان إن "أمر الإعفاء جاء على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة"، مضيفة أن "وزير الداخلية وجه أيضا بحجز ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت أن "الوزير أوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت، مساء اليوم، نقلا عن مصادر أمنية أن " نحو 15 موقوفا هربوا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد مستغلين فترة تقديم الطعام".