جونسون يواجه تمردا في صفوف المحافظين وعلى وشك خسارة الأغلبية البرلمانية

جهينة نيوز:

في أعقاب تقلص أغلبية المحافظين في مجلس العموم البريطاني حتى صوت واحد فقط، يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون تمردا داخل حزبه يهدد بخسارة "توري" الأغلبية البرلمانية إطلاقا.

وألحقت خسارة المحافظين أمام الديمقراطيين الليبراليين في الانتخابات الفرعية بمنطقة بريكون ورادنورشاير في ويلز الأسبوع الجاري ضربة موجعة بسمعة جونسون داخل حزبه، حيث بدأ عدد من النواب يفكرون في إمكانية الانشقاق عن حزبهم، لاسيما بسبب خطط جونسون لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أكتوبر بغض النظر عما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق بشأن شروط الانسحاب.

ونقلت صحيفة "غارديان" عن المشرع المحافظ، وزير العدل السابق فيليب لي، وهو من أشد المؤيدين لفكرة تنظيم استفتاء ثان بشأن "بريكست" قوله إنه يدرس بجدية إمكانية الانشقاق عن "توري" والانضمام إلى اللبراليين الديمقراطيين أو مواصلة العمل في مجلس العموم كمشرع مستقل، في خطوة ستحرم المحافظين من الأغلبية البرلمانية إطلاقا.

وأشار لي إلى أن عددا من زملائه المحافظين يدرسون إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة أو الاستقالة في حال مضي حكومة جونسون قدما في خططها لـ"بريكست بلا اتفاق".