إيران تعتقل أحد عملاء "إسرائيل"!

جهينة نيوز:

كشف موقع إلكتروني إيراني النقاب عن اعتقال السلطات الإيرانية لمن وصفته بـ"أحد عملاء الصهاينة" في إيران.

وذكرت وكالة "فارس" صباح اليوم السبت، أن المعتقل كان "ناشطًا بارزًا يقوم بدور الوسيط في التواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي"، مضيفة أن "الشخص جرى اعتقاله في مدينة البرز شمال إيران".

وتحدثت الوكالة الإيرانية عن دور هذا الشخص في المساعدة على تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، باعتباره "كان يدير شبكة مرتبطة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران"، كما أنه لديه أنشطة مدمرة في تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة، ودفع الإيرانيين للاحتجاجات كما حدث في احتجاجات كانون الثاني 2018، على حد تعبيرها.

وأضافت الوكالة الإيرانية انه خلال الأعوام الأخيرة، نشط عناصر ارتبطوا بفرق ضالة في بعض مدن ومحافظات البلاد وكانت هذه الأنشطة، في بعض الحالات، تتمثل في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، كما حدث في شارع باسداران في كانون الثاني 2018.