اعادة التيار الكهربائي لعدد من أحياء الحسكة

جهينة نيوز

أعادت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة التيار الكهربائي لمجموعة من أحياء وسط مدينة الحسكة بعد إصلاح العطل الحاصل على خط توتر 20 ك ف المغذي لنحو 20 محولة كهربائية.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لسانا أنه تم إصلاح خط التوتر 20 ك ف الذي خرج عن الخدمة نتيجة خلل فني بالكبل الأرضي عند محولة الخدمات الفنية مشيراً إلى أنه تم اكتشاف المكان والمباشرة بعمليات الإصلاح بعد خروج الخط عن الخدمة مباشرة وإعادة التغذية كونه يغذي أكثر من 6 أحياء وسط المدينة.

وكان خط توتر 20 ك ف قد خرج عن الخدمة منذ ليل أمس ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء وسط مدينة الحسكة.