فرصة للعمل في قصر الملكة البريطانية براتب 60 ألف دولار!

جهينة نيوز

براتب يتراوح مابين 48 ألف إلى 60 ألف دولار سنويا، والمهمة هي التواصل مع المقاولين وترتيب جدول العمل في قصر باكنغهام البريطاني ومراقبة جميع الأعمال وفق جدولها الزمني والميزانية وأعلى المعايير، فرصة عمل طرحها القصر الملكي البريطاني.

طرح قصر باكنغهام الملكي مقر إقامة الملكة البريطانية في العاصمة لندن، إعلانا عن حاجته لموظف بارع في المهام التنظيمية.

وقدرته على إدارة المشاريع العقارية على أرض المبنى الملكي الكبير.

ويتطلب الإعلان أن يكون الشخص بارعا في الأمور التقنية، ولديه حس المبادرة وقدرات تحليلية قوية تؤهّله للعمل في مقر الخزانة الملكية، ومكتب أمانة الخزانة،بالإضافة لأن يكون المتقدم منظما، ويولي اهتماما للتفاصيل، وألا يتفوق على قدراته في حفظ السجلات، وقدراته الإدارية أحد.

وأضاف الإعلان أن من يرغب في الحصول على الوظيفة يجب أن يكون بارعا في التعامل مع العملاء، وخفيف الحركة وواسع الحيلة، وتقديم مشروعات يفتخر الجميع بها.

وآخر موعد لتقديم الطلبات للحصول على الوظيفة هو 4 آب 2019.