تزويد مشفى تدمر الوطني بجهاز أشعة حديث

جهينة نيوز

في إطار تأمين الخدمات اللازمة للأهالي الذين يعودون تدريجيا إلى منطقة تدمر تم تزويد الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني بجهاز أشعة حديث مع طاولة سابحة وجهاز “سي آر” بما يلبي احتياجات المرضى والمراجعين من كل الصور الشعاعية المطلوبة.

وذكر المدير العام للهيئة الدكتور وليد عودة في تصريح لسانا أنه تم أيضا رفد المشفى بأطباء مقيمين باختصاصات متعددة “عصبية ونسائية وعظمية وجراحة وأطفال” إلى جانب فنيي تخدير وكادر تمريضي إضافة لتزويد المشفى بـ 15 سريرا حديثا وسيارة ميكرو باص حديثة تتسع لـ 14 راكبا لنقل العاملين بالمشفى.

ونوه الدكتور عودة بأهمية الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المشفى الذي يقع في قلب البادية ويعد الوحيد بالمنطقة وذلك لوقوعه على الطريق العام الذي يربط المحافظات الشرقية بالمحافظات الغربية والشمالية.

وأكد الدكتور عودة أنه يتم السعي لإعادة تأهيل واستكمال ترميم أقسام المشفى التي تعرضت للضرر والتخريب جراء اعتداءات إرهابيي “داعش” قبل اندحارهم من المنطقة بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.