تحديد أماكن ألعاب الأطفال خلال فترة عيد الأضحى في دمشق!

جهينة نيوز

حددت محافظة دمشق أماكن تواجد ألعاب الأطفال في المدينة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تحديد رسوم إشغالها.

ونشر موقع المحافظة قرار مواقع الألعاب وتوزيعها في عدة مناطق ضمن دمشق، وذلك على الشكل الآتي:

-ركن الدين: -شارع صلاح الدين مقابل جامع صلاح الدين، -خلف مركز النظافة في ساحة شمدين، -ساحة الكيكية، -جانب مدرسة أحمد أومري.

-المهاجرين: -خورشيد ثاني البيروني امتداد جامع الكناني، -بئر التوته.

-المزة: بعد مدينة الجلاء في بستان الشام حديقة الطلائع سابقاً.

-برزة: -الساحة خلف المدينة الجامعية، -مقابل جامع السلام.

-الميدان: -الكورنيش دخلة مقسم الهاتف، -تضامن ساحة مسبق الصنع، -زاهرة جانب مدرسة عدنان حسيان، -تضامن شارع المحامص الواصل إلى جامع سعد بن الربيع، -تضامن أمام مدرسة أحمد مريود.

-ساروجة: -العدوي جانب المركز الثقافي، -ساحة البحصة،- شارع بغداد عين الكرش، -الشرف الأعلى أمام مجمع المدارس، -شارع بغداد مقابل مدرسة شكيب أرسلان، -نزلة سوق النحاسين.

-الشاغور: -حديقة ابن عساكر، -الساحة بجانب جامع بدر الدين الحسني.

-القدم: -نهر عيشة خلف صالة الخضار والفواكه، -شارع المهايني على جدار مدرسة المجاهد العامري، -دحاديل مقابل جامع خديجة جانب مركز النظافة.

-دمر: دمر الشرقية خلف المركز الصحي، ودمر البلد تحت المعصرة.

-كفر سوسة: -ساحة غندور جانب المتحلق، -جانب مدرسة ناصر كنعان في اللوان، -الساحة الواقعة على العقار / 288/، -خلف جامع الإحسان.

-الحسينية: -ضمن المشروع القديم، -مشروع التوسع.

-القابون: -قابون ساحة الغفران أمام مقسم الهاتف.

وشدد القرار على ضرورة التقيد بالأماكن المحددة للألعاب، كما كلّف قسم شرطة محافظة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب وإزالة الألعاب الغير مرخصة بالتعاون مع مديريات الصيانة ودوائر الخدمات، كما حدد القرار رسم الإشغال اليومي للمتر المربع لألعاب الأطفال المرخصة بمبلغ 150 ليرة سورية، وغير المرخصة 200 ليرة.

وحددت الجمعية الفلكية السورية يوم الأحد الموافق إلى 11 من آب أول أيام عيد الأضحى المبارك، مبيّنةً أن هلال شهر ذو الحجة يولد يوم الخميس 1/8/2019 الساعة 6:12:55 صباحاً.