خميس في المؤتمر الأول للإسكان: نعمل على إفشال الحصار الغربي والاستمرار باستنهاض إمكانيات الاقتصاد الوطني

جهينة نيوز

بدأت أعمال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان “الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية” في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق صباح اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وممثلين عن القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.

وفي كلمته أمام المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية تعمل في مواجهة المخطط العدواني ضدها على استراتيجيتين أساسيتين تقوم الأولى على إفشال الحصار الغربي بكل أشكاله وأدواته وأهدافه الخبيثة والثانية تقضي بالاستمرار في خطوات استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته محاور “البيانات والاحصاءات السكنية” و”التخطيط الإقليمي ودوره في قطاع السكن” و”تأمين الأراضي المهيأة للبناء” و”مصادر التمويل في قطاع الإسكان” و”التنفيذ وتقنياته ومستلزماته” و”رؤية القطاع الخاص وارتباطها بالخطط السكنية” و”التشريعات الناظمة لقطاع الإسكان في سورية”.