غوغل يحتفل بالذكرى الـ73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل

جهينة نيوز

يحتفل اليوم محرك البحث العالمي «غوغل» بالذكرى الـ 73 لميلاد الفنانة الراحلة «مديحة كامل»، والتي توفيت فى منزلها فى 13 كانون الثاني / يناير 1997 عن عمر يناهز 48 عامًا في شهر رمضان بعد أدائها لصلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة فى ظهر اليوم التالى .

ولدت مديحة كامل في 3 آب / أغسطس عام 1948 ، فى محافظة الإسكندرية و بدأت مشوارها الفنى عام 1964 بأدوار صغيرة فى السينما والمسرح، كما عملت فى عروض الأزياء، وتدرجت فى الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان الراحل فريد شوقى فى فيلم "30 يوم فى السجن" فى أواخر الستينيات من القرن الماضى

من أشهر أفلام مديحة كامل باسم الحب، العقل والمال، هو والنساء، العيب، مطاردة غرامية، أين حبى، أبواب الليل، عائلات محترمة، أصعب جواز، الكدابين الثلاثة، حب المراهقات، الحب والفلوس، حب فى باريس، حب وكبرياء، الشيطان امرأة، الصعود للهاوية، العفاريت.

تزوجت مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس" وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة "ميرهان"، بينما كان الزواج الثانى من المخرج السينمائى شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من محامى