تحطم طائرة برمائية أثناء إخمادها للنار في فرنسا

جهينة نيوز

تحطمت طائرة برمائية، يوم أمس الجمعة، كانت تطفئ حرائق الغابات في مقاطعة غارد الفرنسية في بلدية جينيراك، حسب موقع "فرنس إنفو".

وقع الحادث مع طائرةTracker ،التي يحتوي خزانها على 3.4 أطنان من الماء. كانت الطائرة تشارك في إطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في الغابات منذ بداية الأسبوع.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر عن تعازيه لعائلة وأصدقاء رجل الإطفاء الذي كان على متن الطائرة، وفقا للموقع.

وكتب كاستانر على تويتر: "أفكاري مع العائلة ورفاق رجل الإطفاء، الذي يعمل على حمايتنا بشجاعة لا نهاية لها".