مادورو "يرفض" بيان ترامب بشأن الحصار المحتمل لفنزويلا

جهينة نيوز

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس الجمعة إنه يرفض بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار محتمل على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفا أن بحارها ستبقى "حرة ومستقلة".

وأضاف مادورو أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صمويل مونكادا إدانة التهديد "غير القانوني" لمجلس الأمن الدولي وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الخميس 1 آب الجاري أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية حصار فنزويلا.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، أنا أدرس".

وكان ترامب قد بحث مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة أواخر حزيران الماضي في أوساكا اليابانية، "الإجراءات الهادفة إلى التخلص من الدعم المقدم من دول أخرى لحكومة مادورو بغية التوصل إلى حل ديمقراطي" للأزمة في هذا البلد، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي لبولسونارو وقتذاك.

وتعتبر الإدارة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فاقدا للشرعية، وتدعم زعيم البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على فنزويلا التي تعيش أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ سنوات، استهدف بعضها مسؤولين وعسكريين مقربين من مادورو.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.