أبراج السبت 3 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٣/ ٨: عقل ذكي، محلل، لديه طاقة وحيوية كبيرة، يرشدك بقراراتك ، قراراته سريعة، ذكاء من غير عواطف منطقي ودقيق وقادر على فهم الأمور بسرعة، يحب الأدب والفن وكل ما هو تجريدي وديناميكي، الحب يلعب دور حيوي بحياته، يحب التحدي، الفترة القادمة يوجد ضغوطات مالية وتحسين مركز بتحركاتك حتى تستعيد الظروف والفرحة هي بالربع الأخير من السنة بشتى المجالات إن كان مالي أو اجتماعي أو أوراق بمعنى يوجد شي، ضع مشاريعك على السكة، حظ بالمشاريع وخاصة على صعيد تغيير عقارات او تغيير مكان اقامة

الحمل: اليوم بطيء نهارك، من اللازم أن تتطلع على العمل الأساسي والقوي الذي يمكن أن تعتمد عليه، أنت تحب الطرق الآمنة والمجربة، إذاً جرّب أن تدرس كل خطواتك حتى لا تجازف وتتعرض للخطر أو الوقوع بالملل، اضبط الآخرين من خلال ضبط لنفسك و إصرارك على إنهاء أعمالك المتراكمة اليوم، جرّب أن تعطي تفاصيل تكون لها أهمية كبيرة، لا تنسى أن تنتبه لصحتك، استعادة بالعمل وتنقلات كثيرة

الثور: نهار جيد تتغير ميولك بسرعة الاشخاص والظروف تواجهك اليوم متعددة مواهبك تتأقلم بسرعة وتنهي امرين معا بوقت واحد، تحب سماع طرفة أو تستمتع بميول اخرى نهارك فيه نشر اخبار، ذهنك منفتح قادر على فهم وجهات نظر الآخرين وتمارس نشاط فني ممتع تجاوب المهني معك وتناغم، للبعض خبر بخصوص اولاد يدعمك الاصدقاء المقربين ودورك ايجابي، حظ مالي وعاطفي

الجوزاء: بما انك مزاجي وعاطفي وحساس وتتأثر بسرعة، عليك اليوم أن تقوم بمساعدة أحد من عائلتك، احتمال غضبك حاد اليوم، اساءة من أحد من العائلة يمكن أن يسيء لك، العتب موجود بنهارك، وتكون قوي وتحب منزلك وتكّرس نفسك لعائلتك، المنزل أو الحديقة أو أي عمل عقاري هو عالمك، لا تحاول التغيير لكن جرّب أن تهتم بأسرتك فقط لتسعد قلبك

السرطان: أنت محبوب و أصدقائك كثر، اليوم مناسب حتى تصل معهم إلى علاقات دافئة وقوية، اليوم قدرتك على الاختلاط وتماشيك مع محيطك من أخوة أو جيران هي أعظم صفة عملية فيك اليوم، تفكيرك وعملك وعقلك مميزين، جرّب أن تقرر عمل وتقوم به فوراً من دون أي تردد لأن نهارا في الطريق الصحيح واتصال مهم ومقابلات وأي مقابلة تكون ناجحة، نهار للحركة، احذر من التسلط على الغير

الأسد: اليوم نهار يحمل لك في مجال المال لكن كقاعدة عامة أنت مقتصد في شؤونك وتمتلك حاسة تجارية لها وزن لذلك تشعر بقيمة المال، تتجنب اليوم الطرق التي تحصل فيها على المال لأن اليوم أنت محظوظ لكن تتجنب الطرق التي فيها صرف، غالباً اليوم حلم، واليوم تلعب دور مهم، نهار يحمل مواضيع متعددة وتدعك سعيد

العذراء: القمر ببرجك، استقرار بمزاجك وهدوء بالعقل وردات الفعل، تزن الامور وتراها من الجانبين، تصل لقرار عادل، نادرا ما تعيش وحيدا، اليوم يحمل لك سعادة

الميزان: تناقش عقد وتوقع عليه، تغيير وانتقال لمكان جديد، مناخ عاطفي يؤدي لبعض الاحتكاكات والصراعات، كن حذرا طالما القمر بالعذراء، انتبه من آلام، يصعب عليك خيبة أمل، حاول ان تبقى هادئا اذا تعرضت للضغوطات، مشكلة تتعلق باحد الامور التي فيها سر او معاكسة معينة، مطلوب منك الليونة والرقة

العقرب: مستجدات إيجابية، فترة فيها ناس مناورين، تخف الحماسة لكن ترى امور تبشر باعمال كثيرة، تقطف ثمار وتحمل لك شروط جديدة، مناسب في تطوير أعمالك، تساعدك صداقات قديمة في اجتياز بعض المحن

القوس: الأفلاك تحذرك من أي مخاطرة او مجازفة، يكون مزاجك معكر يشير الى فرض جديد تتوافر فيه الاخبار لقاءات عواطف صادقة، تتآلف الأفلاك لاسعادك، انتبه لسمعتك ومكانتك، نهار ضاغط، فرصة تتحقق باعمالك، تظهر جدارتك وكفاءتك

الجدي: تعزز وضعك على صعيد أوراق قانون تطرح فكرة وتدافع عن مواردك وايراداتك الجديدة، تفاجأ بعروض تفكر بتغيير لا بد منه، تنتهي بوعود كثيرة واجواء خلاقة، تجد السلوى والحب والرومنسية، تقوم بسفرة او تبشر بمشروع جديد

الدلو: تهتم بأشياء تناسبك لأن نهارك مؤهل حتى تخرج من وضع معقد، يوم للمصالحات، جرّب أن تدافع عن مصالحك وتتعلم كيف توفق بين رغباتك وأفعالك لأن نهارك فيه برنامج حافل يمكن أيضاً عندك مشكلة مالية متراكمة أو أحداً يطالبك بحق شرعي، لذلك جرّب أن تعمل تعديل وتحسين بأمورك المالية وتعيد حساباتك الغير دقيقة، نصيحة اليوم دفع فواتير واستحقاقات

الحوت: يحمل لك سر ومناورة ومعلومات خاصة لها دور في قراراتك تتخذ في الشراكة، تتحقق من أمر وتتعرف لحقيقة فيذهلك ما تسمع، ترتاح لبعض المساعدات التي تتلقاها من الشركاء، تشارك في مناسبات اجتماعية، نداء اساني، تبتعد عن الاضواء، قد تبوح بمشاعرك لاحد الشركاء ويملي عليك خيارا جديدا