جيني إسبر تخضع لعمل جراحي لاستئصال ورم حميد

جهينة نيوز:

خضعت الفنانة جيني إسبر قبل أيام لعملية جراحية في أحد مشافي مدينة اللاذقية، حيث أقامت بالمشفى لعدة أيام قبل أن تغادره مساء أول أمس بعد تحسن صحتها.

وقد أجرت اسبر عملية جراحية لإزالة ليف دموي ووروم من البطن أثبتت الفحوصات الطبية أنه ورم سليم؛ حيث تخضع جيني في الوقت الحالي لفترة نقاهة واستشفاء في منزلها حتى تعاود نشاطها الفني خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقا لمعلومات نشرها موقع سيدتي نت.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تستعد جيني خلال الأيام المقبلة، وبعد انتهاء فترة نقاهتها للالتحاق ببطولة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي “ببساطة”، من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج فراس إبراهيم، وإنتاج الفنان باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته برفقة مجموعة من الفنانين، ومنهم فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرون؛ حيث سينطلق تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل.