صحفي تركي: أردوغان أداة في المشروع الأمريكي لزعزعة استقرار المنطقة

جهينة نيوز:

أكد الكاتب والصحفي التركي سادات أركين أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أداة في المشاريع الأمريكي لزعزعة استقرار المنطقة.

وكتب أركين في موقع تي 24 التركي الإخباري “إن الخطأ الفادح الذي ارتكبه أردوغان هو أنه رضي لنفسه أن يكون أداة في المشاريع الأمريكية مثل ما يسمى /الربيع العربي/ الذي ساهم في زعزعة استقرار المنطقة وأدى إلى تدمير العراق وليبيا”.

وأشار أركين إلى أن سياسات النظام التركي الخاطئة في المنطقة جعلت تركيا في عزلة تامة إقليميا ودوليا وخلقت المصائب لها.

يذكر أن سياسيين ومثقفين أتراكا أكدوا مؤخراً أن نظام أردوغان يشكل الخطر الأول على أمن تركيا والمنطقة من خلال دعمه المتواصل للإرهاب في سورية منذ سنوات عبر فتح الحدود لعشرات آلاف التكفيريين المرتزقة لدخول سورية مع شاحنات الأسلحة إضافة إلى استضافته معسكرات لتدريب الإرهابيين في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب.