لقاء سعودي إيراني في مكة!

الجمعة, 2 آب 2019 الساعة 21:42 | سياسة, عربي

لقاء سعودي إيراني في مكة!

جهينة نيوز:

التقى اليوم رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر، في مدينة مكة المكرمة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضية إعادة إيفاد المواطنين الإيرانيين لأداء العمرة في السعودية.

وقال رشيديان إن "شرطنا لإعادة إيفاد الإيرانيين لأداء العمرة هو حفظ عزتهم وكرامتهم"، مضيفا أن "مقدمة ذلك تكون من خلال إنشاء قنصلية إيرانية في السعودية، أو افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية".

وأفاد المسؤول الإيراني بأنه لمس "تحسنا في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج للإيرانيين مقارنة بالعام الماضي، لكن كان هناك بعض المشاكل في التنسيق في المطارات والجمارك، حيث بحثنا الأمر مع الجانب السعودي".

كما أكد رشيديان على أن الطرفين بحثا أيضا "دفع دية لضحايا حادثة تدافع منى، ومتابعة القضية من النواحي القانونية".

RT


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا