وفاة ثلاثة حرقاً ... اردنيون يحرقون مطاعم السوريين في الاردن

جهينة نيوز:

أقدم مجموعة من “البلطجية” الأردنيين على قتل ثلاثة شبان سوريين “حرقاً” داخل مطاعمهم جنوب غرب العاصمة الأردنية عمّان، بعد رفضهم دفع أتاوة، يوم الخميس بحسب ما ذكر موقع الخبر.

ونشبت حرائق في عدّة مطاعم داخل مجمّع “مأدبا” التجاري، جنوب غرب العاصمة الأردنية عمّان، ليلة الخميس – الجمعة، على خلفية اعتداء مجموعة مجموعة “بلطجية” أردنيين على شبان سوريين، أسفر عن مقتل ثلاثة سوريين.

ونقلت وسائل إعلام أنَّ “خلافاً اندلع بين مجموعة من الشبان الأردنيين؛ من أبناء عشيرة “بني حميدة” وأصحاب مطاعم سوريين، على خلفية طلب الشبان “أتاوة” حماية وتشغيل”.

وتصاعدت حدّة الشجار داخل أحد المطاعم الواقع في مجمّع “مأدبا” التجاري، إلى أن وصلت إلى سحب السكاكين، حيث قام أحد الشبان السوريين بطعن أحد أبناء عشيرة “بني حميدة”، ليُقتل على الفور.

وعقب ذلك، قام أبناء العشيرة ليلة الخميس، بالهجوم على مطاعم السوريين في المجمّع وإضرام النار بها، ما أسفر عن مقتل ثلاثة سوريين حرقاً داخل أحد المطاعم.

و بحسب الفيديوهات المنشورة كان هناك تواجد لسيارة امنية لم تتدخل في الاحداث في حين قام المدنيين بالتصوير دون التدخل منددين باحراق المطاعم, و ندد ناشطون اردنيون بالهجمات التي طالت المطاعم بالرغم من قيام الشرطة بالقبض على المواطن السوري المتهم بالقتل و قال ناشطون لا يجوز مهاجمة الابرياء الذين لا علاقة لهم بالشجار الذي حصل.