الكشف عن اللقاء المرتقب على صفحة رئاسة الجمهورية

جهينة نيوز:

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية يوم امس على موقع التلغرام "@SyrianPresidency" صورة لكرسيين و كاميرا و مرفقة بعبارة إنتظرونا بعد غد السبت.

هذا و لم توضح الصفحة حينها طبيعة الحدث و لكن من الصورة يمكن الإستدلال على انه لقاء تلفزيوني و كان من المرجح أن يكون اللقاء مع السيد الرئيس بشار الاسد او السيدة السورية الاولى اسماء الاسد بكون صفحة رئاسة الجمهورية تنقل اخبارهما.

و الجديد هو ما كشفت عنه صفحة رئاسة الجمهورية على التلغرام حيث تبين انه لقاء مع السيدة الاولى اسماء الاسد و ستتحدث خلالها عن اصابتها بالسرطان و مراحل العلاج لأول مرة منذ اصابتها.