سقوط عسكري بريطاني من الطابق السابع في بولندا

جهينة نيوز

سقط عسكري بريطاني، من عناصر الوحدة اللوجستية في كتيبة حلف الناتو المرابطة في بولندا، من الطابق السابع في أحد فنادق العاصمة البولندية وارسو.

وذكرت قناة TVN التلفزيونية البولندية، أن العسكري البريطاني، لقي حتفه مباشرة إثر سقوطه.

وأشارت القناة، إلى أن التحقيقات الأولوية يظهر تظهر أن الحادث لا يحمل أي طابع جنائي، وأن العسكري كان ثملا وسقط من النافذة بمحض الصدفة.

وقالت القناة، إن الحادث وقع ليلة أمس الخميس، مشيرة إلى أن مجموعة ميدانية من الشرطة والشرطة العسكرية والنيابة العامة البولندية تقوم بالتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

ونقلت القناة عن ممثل النيابة العامة في العاصمة البولندية قوله: "كل ما نعرفه في هذه اللحظات: يتواجد في الفندق عشرات العسكريين البريطانيين. تجمع بعضهم لحضور حفلة سمر تخللها تناول المشروبات الكحولية، وخلال ذلك سقط أحدهم من الطابق السابع من المبنى، وتوفي على الفور متأثراً بجراحه".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية مقتل أحد عناصرها في وارسو. وقالت، إنه كان يخدم في كتيبة تابعة للناتو.

سبوتنك