الجيش اليمني يكشف نوع الصاروخ الذي ضرب هدف في الدمام ... و طبيعة الهدف

جهينة نيوز:

كشفت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية النقاب عن الجيل الثالث من منظومة “بركان” الصاروخية الباليستية بعيدة المدى والقادرة على ضرب أهداف عسكرية وحيوية في عمق دول العدوان.

وذكر متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن القوة الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في الدمام بالعمق السعودي بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز “بركان 3”.

وأشار العميد سريع إلى أن صاروخ “بركان 3” الباليستي هو الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى القادرة على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافية دول العدوان.

وقال متحدث القوات المسلحة إن صاروخ “بركان 3” خضع لعمليات تجريبية ناجحة ولعمليات تطوير تقنية لتجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو.

وأكد ان صاروخ “بركان3” الباليستي مصنع بأياد يمنية وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة وبقواعد ثابتة ومتحركة.

وشهد المؤتمر الصحفي لمتحدث القوات المسلحة عرضا مصورا للحظة إطلاق صاروخ “بركان3” الباليستي أمس الخميس من داخل الأراضي اليمنية على هدف عسكري سعودي في العمق السعودي بمنطقة الدمام.