قلب من الكولاجين بتقنية طابعة ثلاثية الأبعاد

جهينة نيوز:

أعلن علماء أمريكيون عن نجاحهم في تصنيع أجزاء من القلب من مادة الكولاجين عبر تقنية متقدمة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لافتين إلى أنه سيكون بالإمكان استخدام هذه الطريقة في إنتاج أعضاء كاملة في يوم من الأيام.

وتتيح التقنية المستخدمة في البحث والذي أوردته مجلة (ساينس) إعادة إنتاج الهياكل البيولوجية المعقدة في جسم الإنسان بأعلى مستوى من الدقة حتى الآن وبعد ذلك تدمج الهياكل المنتجة مع الخلايا الحية والشعيرات الدموية بدقة 20 ميكرومترا وهي نسبة أكبر بكثير من معظم الطابعات ثلاثية الأبعاد المستخدمة لإنتاج هياكل من البلاستيك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن آدم فاينبرغ وهو أستاذ في هندسة الطب الحيوي في جامعة كارنيجي ميلون في بنسلفينيا الذي شارك في كتابة البحث قوله: “ما تمكنا من إظهاره هو أنه يمكنك طباعة صمام قلب من الكولاجين .. لقد أنشأنا نظاما يمكنه محاكاة ضغط الدم ومعدل تدفقه في جسم الإنسان ووضعناه فيه وتبين أنه يعمل”.

والكولاجين هو مادة مثالية لأنه موجود في كل الأنسجة البشرية وفي البداية أعطت محاولات الطباعة الأولى نتائج هلامية لكن العلماء في جامعة كارنيجي ميلون نجحوا في جعله صلباً بعدما أجروا تعديلات في الرقم الهيدروجيني.